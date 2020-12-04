Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da günlük vaka sayısı 40 binlerin altına düşerken, Güney Kore'de 600'ün üzerinde yeni vaka tespit edildi, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 bin 815 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 571 bin 780'e çıktı.

Ülkede 540 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid -19 nedeniyle ölenlerin sayısı 139 bin 188'e yükseldi.

İyileşen sayısı ise 9 milyon 16 bin 289'a ulaştı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 629 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 36 bin 332'ye çıktı, 28 bin 611 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 536'ya çıktı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 15'i yurt dışı kaynaklı 17 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 584'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 679 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Gözellik