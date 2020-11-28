Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler
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Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

28.11.2020 09:27 | Son Güncelleme: 28.11.2020 09:30
Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, Güney Kore'de son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölü sayısında son haftalarda önemli bir değişiklik yaşanmazken, Güney Kore'de son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni vaka tespit ediliyor, Çin'de ise salgın kontrollü seyrediyor.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 485 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 136 bin 200'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 41 bin 322 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 351 bin 109'a çıktı, şimdiye kadar 8 milyon 759 bin 969 kişi de iyileşti.

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Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 3 gündür 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte 504 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 33 bin 375'e çıktı, 27 bin 349 kişi de virüsü yenmeyi başardı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan 6 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 522'ye yükseldi.

Güney Kore'de günlük vaka artışı en son 6 Mart'ta 500'ün üzerine çıkmıştı.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte hepsi yurt dışı kaynaklı 6 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yeni vakalara, Fujian, Şiçuan, Cıciang, Tientsin ve Yunnan'da rastlandığı belirtildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 86 bin 501'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 582 kişi iyileşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gamze Türkoğlu Oğuz

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