Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyretti, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 150'nin altına düştü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da vaka ve ölüm sayıları artmaya devam ederken, virüsün ortaya çıktığı Çin'de salgın kontrollü seyretti, Güney Kore'de ise günlük vaka artışı 150'nin altına düştü.

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 650 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 117 bin 956'ya yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 53 bin 370 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 7 milyon 814 bin 682'ye çıktı. Şimdiye kadar virüs tespit edilen 7 milyon 16 bin 46 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke" konumunda bulunuyor.

Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 28 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadı, toplam vaka sayısı 85 bin 775'e yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 80 bin 876 kişi iyileşti ve 265 kişinin de tedavisi sürüyor.

Komisyon, çarşamba günü, geçen hafta ülkenin doğusundaki Çingdao kentinde bir hastanede ortaya çıkan vakaların yurt içi değil yurt dışı kaynaklı olduğunun belirlendiğini açıklamıştı.

Güney Kore

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11'i yurt dışı bağlantılı 77 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı enfekte sayısının 66 olarak kaydedildiği ülkede, toplam vaka sayısı 25 bin 775'e çıktı ve 23 bin 834 kişi de iyileşti.

Yeni vakaların 59'unun başkent Seul ve çevresindeki metropol bölgelerde ortaya çıktığı bildirildi.

Güney Kore'de son 24 saatte 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı ölümlerin sayısı 457'ye yükseldi.

Ülkede yurt içi kaynaklı enfekte sayısı, perşembe günü, 24 Eylül'den itibaren ilk kez 100'ün üstüne çıkmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Selvi Öğütcen