Hindistan, Çin merkezli 118 uygulamayı daha yasakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hindistan, Çin merkezli 118 uygulamayı daha yasakladı

Hindistan ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıklar, mobil uygulamalara da yansıyor.

Hindistan, Çin merkezli 118 uygulamayı daha yasakladı
02.09.2020 18:39 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:43

Hindistan ile Çin arasında devam eden anlaşmazlıklar, mobil uygulamalara da yansıyor. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun PUBG'nin de bulunduğu 118 mobil uygulamayı daha yasakladığı bildirildi.

Hindistan ve Çin arasındaki ilişkiler, 15 Haziran'da Ladakh sınır bölgesinde Çin birlikleriyle şiddetli bir çatışmada 20 Hint askerinin hayatını kaybetmesiyle bozuldu. Çatışma, her iki ülkeden gelen askerlerin birbirlerini sınır ihlali yapmakla suçlamaları sonrasında yaşandı. 15 Haziran'da başlayan anlaşmazlıklar askeri alanda hala devam ederken, bu anlaşmazlıklar mobil uygulamalara da yansıdı. Hindistan'ın aralarında dünyaca popüler oyun olan PUBG'nin de aralarında bulunduğu 118 uygulamayı yasakladığı açıklandı. Hindistan, daha önce TikTok uygulamasını da yasaklamıştı. Hindistan İletişim, Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, uygulamaların 'ulusal güvenlik tehdidi oluşturdukları' gerekçesiyle yasaklandığını açıkladı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Mansur Yavaş Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Aleksandr Lukaşenko
Magazin Sibel Can Fatma Girik Muhterem Nur Murat Dalkılıç
Spor Eddie Newton Rıza Çalımbay Enner Valencia Emre Belözoğlu Ricardo Quaresma
Daha Fazla Kız Eylül Düğün Samsun
Şu an buradasınız: Hindistan, Çin merkezli 118 uygulamayı daha yasakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.9.2020 18:52:18. #1.15#
title