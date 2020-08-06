Hindistan, Çin'in birliklerinin sınırlarını ihlal ettiğini açıkladığı belgeyi kaldırdı YENİ Hindistan, Çin birliklerinin mayıs ayında Ladakh'ta kendi topraklarını ihlal ettiğini kabul ettiği belgeyi daha sonra kaldırdı.

YENİ Hindistan, Çin birliklerinin mayıs ayında Ladakh'ta kendi topraklarını ihlal ettiğini kabul ettiği belgeyi daha sonra kaldırdı.

Hindistan Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan bir belgede, Çin'in 5 Mayıs'tan bu yana Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca "saldırganlığını" artırdığı ve söz konusu durumun özellikle Galwan Vadisi'nde gerçekleştiği belirtildi.

Belgede, 17-18 Mayıs'ta Pangong Gölü'nün kuzeyi, Gogra ve Kugrang Nala bölgelerinde Çin tarafının Hindistan topraklarını ihlal ettiği vurgulandı.

Doğu Ladakh'ta Çin'in tek taraflı saldırganlığından kaynaklanan durumun hassas olmayı sürdürdüğüne işaret edilen belgede, bölgenin yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekildi.

Hindistan'ın resmi olarak ilk kez Ladakh'ta Çin askerlerinin sınırlarını ihlal ettiğini kabul ettiği, Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer alan belge, bir süre sonra herhangi bir açıklama yapılmaksızın kaldırıldı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 19 Haziran'da video konferans üzerinden ülkedeki parti liderleriyle yaptığı görüşmede, Çin birliklerinin Hindistan topraklarına girmediğini bildirmişti.

Öte yandan, muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) Twitter hesabından yapılan açıklamada, yalan söylemenin ölen 20 Hint askerini geri getirmeyeceği ve sadece Modi'nin imajını korumaya yardım edeceği belirtildi.

Belgeye ilişkin Çin tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Ortak geri çekilme kararı

Hindistan Dışişleri Bakanlığından 6 Temmuz'da yapılan açıklamada, Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin sınırdaki gelişmeler üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdiği, her iki tarafın, Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca birliklerin tam olarak geri çekilmesini sağlamanın gerekli olduğu konusunda anlaştıkları vurgulanmıştı.

Açıklamada, tarafların ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke arasındaki farklılıkların çatışmaya dönüşmemesi için sınır bölgelerinde barış ve huzurun muhafaza edilmesi konusunda anlaştıkları, bu bağlamda devam eden geri çekilme sürecinin süratle tamamlanmasında mutabık kaldıkları aktarılmıştı.

Çin'in Yeni Delhi Büyükelçisi Sun Veidong, 10 Temmuz'da, geçen ay sınırda 20 Hint askerin ölmesine yol açan çatışmanın ardından Çin askerlerinin Galvan Vadisi'nden çekildiğini bildirmişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

Kaynak: AA