Hindistan, Çin'i sınır geriliminin sorumlusu olmakla itham etti

Hindistan, Çin'in, "Yeni Delhi yönetiminin, sınır bölgesindeki gerilimden sorumlu olduğu" yönündeki söylemini reddederek, Çin'i asıl sorumlu olmakla suçladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anurag Srivastava, yaptığı açıklamada, Çin'in, sınırdaki gerilimden tamamen Hindistan'ın sorumlu olduğu yönündeki söylemlerine tepki gösterdi.

"İki ülke sınırında son 6 ayda yaşanan gerilimin Çin'in eylemlerinin bir sonucu olduğunu" söyleyen Srivastava, Çin hükümetinin bu eylemleriyle Ladakh'ın doğu bölgesindeki fiili kontrol hattının statükosunu tek taraflı değiştirmeye çalıştığını dile getirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, dünkü günlük basın toplantısında "Çin-Hindistan sınır bölgesinde doğrular ve yanlışlar çok net. (Gerilimde) Sorumluluk tamamen Hindistan'a ait." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin sınır meselesini müzakere ve diyalog yoluyla çözmek istediğini belirten Hua "Hindistan tarafının Çin ile aynı yönde çalışmasını, dayanışma, iş birliği ve ortak kalkınmaya yardımcı olacak şeyler yapmasını umuyoruz." şeklinde konuşmuştu.

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde, 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girip burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

İki ülke arasında yapılan üst düzey görüşmelerde ilerleme kaydedildiği veya uzlaşı sağlandığı belirtilse de iki taraftan zaman zaman gerilimi yükselten açıklamalar geliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fuat Kabakcı