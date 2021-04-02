Hindistan, Çin'e Ladakh'taki birliklerinin geri çekilmesini hızlandırması çağrısı yaptı

YENİ Hindistan, Çin'e, Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinin doğusunda askeri birliklerin geri çekilmesini hızlandırması konusunda çağrıda bulundu.

YENİ Hindistan, Çin'e, Himalayalar'da sınır ihtilafının yaşandığı Ladakh bölgesinin doğusunda askeri birliklerin geri çekilmesini hızlandırması konusunda çağrıda bulundu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, Çin tarafının bölgedeki birliklerini geri çekmesini en kısa sürede tamamlamasını umduğunu söyledi.

Bagchi, bunun bölgede barış ve sükunetin sağlanmasına, ayrıca ikili ilişkilerin ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti.

Çin ve Hint askerleri, Haziran 2020'de Ladakh bölgesindeki Galvan vadisinde çatışmış, olayda 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında ocak ayında gerçekleştirilen dokuzuncu tur görüşmelerde, askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladakh bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti.

Çin-Hindistan sınır anlaşmazlığı

Çin ve Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsuların, göllerin, buzulların ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi Aksay Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Pekin yönetimince işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz