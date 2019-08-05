Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı: Keşmirli Müslümanlar endişeli

Hindistan hükümeti, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu ve son dönemde gerginliğin arttığı Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı aldı.

İçişleri Bakanı Amit Şah, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırıldığını duyurdu. Düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak. Euronews.com'da Görüntüle