Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı: Keşmirli Müslümanlar endişeli
Hindistan hükümeti, Pakistan ile yaklaşık 70 yıldır ihtilafta olduğu ve son dönemde gerginliğin arttığı Keşmir'e bağlı, kendi hakimiyetindeki Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı aldı.Düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak.
Hindistan hükümeti, Pakistan ile 70 yıldır ihtilafta olduğu ve son dönemde gerginliğin arttığı Cammu Keşmir eyaletinin özel statüsünü kaldırma kararı aldı.
İçişleri Bakanı Amit Şah, Cammu Keşmir'e diğer eyaletlerden daha fazla özerklik tanıyan anayasanın 370. maddesinin kaldırıldığını duyurdu. Düzenlemeye göre Cammu Keşmir kendi kanunları yerine Hindistan yasalarına tabi olacak. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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