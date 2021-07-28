Hindistan, Cammu Keşmir'e "uygun bir zamanda" eyalet statüsü verileceğini açıkladı
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Hindistan, Cammu Keşmir'e "uygun bir zamanda" eyalet statüsü verileceğini açıkladı

Hindistan, Cammu Keşmir'e 'uygun bir zamanda' eyalet statüsü verileceğini açıkladı
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Hindistan hükümeti, bölgede durumun normale dönmesinin ardından "uygun bir zamanda" Cammu Keşmir'e eyalet statüsü verileceğini bildirdi.

Hindistan hükümeti, bölgede durumun normale dönmesinin ardından "uygun bir zamanda" Cammu Keşmir'e eyalet statüsü verileceğini bildirdi.

Hindistan İçişleri Bakan Yardımcısı Nityanand Rai, yaptığı yazılı açıklamada, Hindistan parlamentosunda Cammu Keşmir için eyalet statüsü kararının uygun bir zamanda alınacağını ifade etti.

Rai ayrı bir açıklamada, Cammu Keşmir'deki "terör" olaylarının, 2020'de 2019'a kıyasla yüzde 59 ve bu yıl hazirana kadar da yüzde 32 azaldığını söyledi.

Rai, hükümetin teröre karşı sıfır tolerans politikası benimsediğini sözlerine ekledi.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini, 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış ve eyaleti ikiye bölmüştü.

Resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh, 31 Ekim 2019'da "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrılmıştı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırmış, sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirilmiş, bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Cammu Keşmirli 14 siyasetçi, 24 Haziran'da Hint yönetiminin 5 Ağustos 2019'da bölgenin özel statüsünü kaldırması ve eyaleti merkeze bağlı 2 birlik toprağına dönüştürmesinin ardından ilk kez Başbakan Modi ile bir araya gelmişti.

İçişleri Bakanı Amit Shah, görüşmede seçimler, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine ilişkin çalışmalar ve bölgenin özel statüsünün yeniden sağlanması konularının ele alındığını söylerken, Modi bölgede demokrasiyi sağlama sözü vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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