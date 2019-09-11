Hindistan, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaları hafiflettiğini duyurdu

11.09.2019 20:44

Hindistan İçişleri Bakanlığı, Cammu Keşmir'deki kısıtlamaların hafifletildiğini ve eyaletteki durumun normale dönmekte olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, eyaletteki tüm sabit telefon ve bazı bölgelerdeki mobil telefon hatlarında yaşanan kısıtlamaların giderildiği ve bütün sağlık kuruluşlarının hizmet vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, eyaletteki bankaların açık olduğu ve ATM'lerin çalıştığı bilgisi paylaşılırken, okullardaki öğrenci ve öğretmen sayılarının da artmakta olduğu aktarıldı.

Halkın temel ihtiyaçlarına yönelik yeterli miktarda petrol ve tahıl ürününün depolandığı kaydedildi.

Hindistan'ın açıklaması, dün, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nde (İHK) Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkenin, özel statüsü kaldırılan ve çeşitli kısıtlamalara maruz kalan Cammu Keşmir'deki insan hakları ihlallerini durdurması için Yeni Delhi yönetimine çağrı yapmasının ardından geldi.

Öte yandan, gözaltında tutulan eyaletin eski başbakanları, yerel siyasetçiler, aktivistler ve gazetecilere ilişkin açıklama yapılmadı.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Kaynak: AA