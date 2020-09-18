Hindistan, Cammu Keşmir'de 3 sivilin öldürülmesiyle ilgili hatasını kabul etti Hindistan, kontrolü altındaki Cammu Keşmir'de 18 Temmuz'da 3 sivilin öldürülmesinde güvenlik güçlerinin sorumluluğu bulunduğunu kabul etti.

Hindistan, kontrolü altındaki Cammu Keşmir'de 18 Temmuz'da 3 sivilin öldürülmesinde güvenlik güçlerinin sorumluluğu bulunduğunu kabul etti.

Hint Ordu Sözcüsü Albay Rajesh Kalia, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bölgenin güneyindeki Sophian'da üç kişinin "Pakistanlı teröristler" oldukları iddiasıyla öldürüldüğü olayda güvenlik güçlerinin, Silahlı Kuvvetler Özel Yetkiler Yasası'nda belirtilen yetki sınırlarını aştığını ifade etti.

Ordunun, sorumluluğu bulunanlar hakkında disiplin soruşturması başlattığını ifade eden Sözcü Kalia, polisin de olayla ilgili adli soruşturma yürüttüğünü, kurbanların DNA örneklerinden kimliklerinin saptanmasının ardından terörist faaliyetlerle ilgilerinin bulunup bulunmadığının anlaşılacağını kaydetti.

Hint ordusu bölgede düzenledikleri operasyonlar sırasında öldürülen 3 sivilin "yabancı teröristler" olduğunu iddia etmişti. Hint askerlerinin yerli halktan olduğu ileri sürülen silahsız kurbanları kendilerine karşılık verdikleri bahanesiyle katlettiği ileri sürülmüştü.

Kurbanların fotoğraflarının sosyal medyada yayılmasının ardından, Rajouri kentinde yaşayan akrabaları kimliklerini teşhis etmiş ve öldürülmeleriyle ilgili polise şikayette bulunmuştu.

Keşmir sorunu

İngiltere 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde bir prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi. Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlana geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adı altında kendine bağlayan Hindistan geçen yıl yaptığı anayasa değişikliğiyle bölgenin özel yönetim statüsünü kaldırarak, "Cammu Keşmir" ve "Ladakh" adıyla merkeze bağlı "Birlik Toprağı" statüsünde iki ayrı idari birim haline getirdi.

Pakistan ise kendi kontrolü altındaki Keşmir'e "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oyuyla belirlenmesini öngörüyor. Hindistan, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

Kaynak: AA