Hindistan Büyükelçisi Sanjay Panda'dan Vali Mahmut Çuhadar'a Ziyaret
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Hindistan Büyükelçisi Sanjay Panda'dan Vali Mahmut Çuhadar'a Ziyaret

Hindistan Büyükelçisi Sanjay Panda'dan Vali Mahmut Çuhadar'a Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Hindistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, ziyaret programı kapsamında Vali Mahmut Çuhadar'ı makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinde Vali Mahmut Çuhadar tarafından karşılanarak ilk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Büyükelçi Sanjay Panda, Anadolu'nun en eski yerleşim birimlerinden olan kadim medeniyetler şehri Adıyaman'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek misafirperverliğinden dolayı Vali Mahmut Çuhadar'a teşekkür etti.

Büyükelçi Panda'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, konuğuyla makamında bir süre sohbet ederek, Adıyaman'ın tarihi ve kültürü hakkında bilgiler verip, Adıyaman'a özgü çeşitli ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi verdi.

Büyükelçi Panda ise Vali Mahmut Çuhadar'a Hindistan'a özgü ürünlerin yer aldığı bir hediye paketi takdim etti.

Karşılıklı sohbet ortamında gerçekleşen ziyaret yapılan çeşitli değerlendirmelerin ardından son buldu.

Kaynak: Habermetre

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