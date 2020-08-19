Hindistan Büyükelçisi Panda'dan Erdoğan'a güven mektubu (3) BOSNA HERSEK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ile bir araya geldi.

BOSNA HERSEK BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bosna Hersek Büyükelçisi Adis Alagiç ile bir araya geldi. Alagiç, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Öte yandan güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bosna Hersek Büyükelçisi Alagiç'in maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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Haber: ANKARA,

Kaynak: DHA