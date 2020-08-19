Hindistan Büyükelçisi Panda'dan Erdoğan'a güven mektubu (2) FRANSA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fransa Büyükelçisi Herve Magro ile bir araya geldi.

FRANSA BÜYÜKELÇİSİ'NDEN GÜVEN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Fransa Büyükelçisi Herve Magro ile bir araya geldi. Magro, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu. Öte yandan güven mektubu sunumunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Büyükelçisi Magro'nun maske taktıkları ve sosyal mesafeye uydukları görüldü. Ziyaret, fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Kaynak: DHA