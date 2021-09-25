Hindistan Büyükelçisi'nin Türk fındığı talebi

ANKARA (İHA) - Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Türkiye'nin en fazla fındığının üretildiği Ordu'da yaptığı açıklamada "Arzum, gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır" dedi.

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Vali Tuncay Sonel'i makamında ziyaret etti. Vali Tuncay Sonel tarafından kapıda karşılanan Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, Valilik Şeref Defterini imzaladıktan sonra makama geçti.

Ziyarette, Ordu üzerine Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda ile bir süre sohbet eden Vali Tuncay Sonel, "Karadeniz'imizin ve ülkemizin nadide şehirlerinden biri olan Ordu'ya hoş geldiniz. Sizleri Ordu'da görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu ziyaret ile Sayın Büyükelçimiz nezdinde iki toplum arasında güzel bir birliktelik olur" diye konuştu.

"Ordu'muz deniziyle, yaylalarıyla, fındık bahçeleriyle, gölleriyle, Yason Burnu ve Boztepesi ve daha birçok güzellikleriyle ülkemizin en güzel şehirlerinden biridir" diyen Vali Tuncay Sonel, "Sizleri Ordu'ya davet ediyoruz. Sizlerin Ordu'muzun güzelliklerini görmelerini istiyoruz. Ayrıca, hem turizm olarak hem de yatırım amaçlı yapacakları her türlü girişimde yanlarında olduğumuzun da bilinmesini isterim. İlimize gerçekleştirdiğiniz bu ziyaretin ve dostluğumuzun daim olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Hindistan ülke günü programı kapsamında Ordu'ya gelen ve Ordu'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Panda, "Arzum, gelecekte yapılacak yatırımların Ordu'ya olması ve Ordu fındığının Hindistan'a ulaşmasıdır. Bu birlikteliğin, bu ortaklıkların gelişmesinde rol almak isterim" diyerek, yakın ilgisi misafirperverliğinden dolayı Vali Tuncay Sonel'e teşekkür etti. - ORDU