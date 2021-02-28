Hindistan, Brezilya'nın "Amazonia-1" yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı
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Hindistan, Brezilya'nın "Amazonia-1" yer gözlem uydusunu uzaya fırlattı

28.02.2021 21:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 21:52
Hindistan, Brezilya'nın

Hindistan, Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu "Amazonia-1"i uzaya gönderdi.

Hindistan, Brezilya'nın ilk yer gözlem uydusu "Amazonia-1"i uzaya gönderdi.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütünden (ISRO) yapılan açıklamada, uydunun Hint yapımı PSLV roketi ile Andra Pradeş eyaletindeki Sriharikota Adası'nda bulunan Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden fırlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, roketin Amazonia-1 uydusunun yanı sıra ABD ve Hindistan'a ait 18 küçük uydu taşıdığı belirtildi.

Brezilya'nın bağımsız olarak tasarladığı, yaptığı ve işlettiği ilk uydu olan Amazonia-1, son yıllarda büyük yangınlarda tahrip olan Amazon Yağmur Ormanlarının uzaydan gözlenmesi açısından önem taşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Aytekin

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