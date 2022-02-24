Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı - Haberler
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Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı

AA, Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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Hindistan BM Daimi Temsilcisi'nden Rusya ve Ukrayna arasında gerilimin düşürülmesi çağrısı

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi T. S. Tirumurti, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin düşürülmesi çağrısında bulundu.

Hint basınındaki haberlere göre, BM Güvenlik Konseyi gece geç saatlerde Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri müdahaleye ilişkin acil bir toplantı düzenledi.

Hindistan'ın BM Daimi Temsilcisi Tirumurti, yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesinin büyük bir krize dönüşme tehlikesi bulunduğu konusunda uyardı.

"Çözümün, iki taraf arasındaki diplomatik diyalog olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullanan Tirumurti, Rusya ile Ukrayna'daki gerilimin düşürülmesi için çağrı yaptı.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, India, Rusya, Güncel, Haberler

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