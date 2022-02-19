Hindistan Başkonsolosluğu önünde protesto

Hindistan'ın güneyindeki Karnataka eyaletinde, başörtüsü yasağını protesto eden Özgür-Der (Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği) ile İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma (MAZLUMDER) üyeleri, Şişli'de bulunan Hindistan Başkonsolosluğu önünde toplandı. Grup üyeleri, 'Başörtüsü Kimliğimizdir yasaklanamaz' yazılı pankart açtı. Ellerinde Türkçe ve İngilizce dövizler taşıyan grup üyeleri sloganlar atarak eylem yaptı.