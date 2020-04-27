Hindistan Başbakanı Modi'ye göre, sokağa çıkma yasağı "binlerce hayat" kurtardı YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından olumlu sonuçlar alındığını açıkladı.

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağından olumlu sonuçlar alındığını açıkladı.

Modi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan'ın eyalet yöneticileriyle video konferans görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele için konulan sokağa çıkma yasağından olumlu sonuçlar alındığını savunan Modi, yasak sayesinde "binlerce hayat" kurtarıldığını söyledi.

Kovid-19'un gelecek aylarda da görünür olmayı sürdüreceğini belirten Modi, sosyal mesafe uygulanması ve maske takılması gibi önlemlerin başarılı olduğunu vurguladı.

Başbakan Modi, ülkede 3 Mayıs'a kadar sürmesi planlanan sokağa çıkma yasağının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin ise bilgi vermedi.

Yaklaşık 1,3 milyar nüfuslu ülke Hindistan'da, 23 Mart'ta alınan bir kararla ülke genelinde salgınla mücadele çerçevesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve 14 Nisan'da bitmesi planlanan yasak uzatılmıştı. Yasak nedeniyle metropollerde mahsur kalan binlerce işçi protesto gösterileri düzenlemiş, bazı sığınmacı kamplarına gıda maddeleri ulaştırılamadığı belirtilmişti.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan'da şu ana kadar 27 bin 977 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi, 884 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA