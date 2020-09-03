Hindistan Başbakanı Modi'ye ait Twitter hesabı hacklendi
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Hindistan Başbakanı Modi'ye ait Twitter hesabı hacklendi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ait kişisel Twitter hesabı hack'lenirken, şirket hacklenme olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan Başbakanı Modi'ye ait Twitter hesabı hacklendi
03.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:21

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye ait kişisel Twitter hesabı hack'lenirken, şirket hacklenme olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi kişisel Twitter hesabı hacklendi. Modi'nin hacklenen Twitter hesabından yaklaşık 1 saat boyunca "Bitcoin bağışı yapın" ifadeleriyle paylaşımlar yapıldığı ifade edildi. Yaklaşık 2.5 milyon takipçisi olan Modi hesabının, Başbakan Modi bağlı birkaç doğrulanmış hesaptan biri olduğu ve siber saldırının parçası olan hesabın Modi'nin kişisel web sitesine bağlı olduğu belirtildi. Öte yandan bir Twitter sözcüsünün, durumu aktif olarak araştırdıklarını söylediği bildirildi. Ayrıca, Hindistan Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'ndan olayla ilgili yorum yapılmadığı ifade edildi.


Kaynak: DHA

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