Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü - Haberler

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Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

AA, Şeyma Uzundere - Güncel
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Hindistan Başbakanı Modi, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yaklaşık 35 dakika süren görüşmede liderler Ukrayna'daki son durumu ele aldı.

Görüşmede, Modi, Ukrayna'daki Hint vatandaşlarının tahliyesi için sağladığı destek için Zelenskiy'e teşekkür etti ve Sumi şehrindeki Hintlerin tahliyesi için de desteğin sürdürülmesini istedi.

Öte yandan Zelenskiy, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kaydetti:

"Başbakan Narendra Modi, Rus saldırılarına karşılık verme hususunda bilgilendirildi. Hindistan, savaş sırasında vatandaşlarına yapılan yardımları ve Ukrayna'nın en üst düzeyde doğrudan barışçıl diyalog taahhüdünü takdir ediyor. Ukrayna halkına verilen destek için minnettarız."

Sumi ve Harkiv şehirleri dışında, Ukrayna'nın diğer bölgelerindeki Hint vatandaşlarının neredeyse tamamı tahliye edildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, Harkiv ve Sumi şehirlerinden sivillerin tahliyesi hususunda Ukrayna tarafının iş birliğini reddettiğini ileri sürmüştü.

AA / Şeyma Uzundere - Güncel

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