Hindistan Başbakanı Modi'nın ofisinde korkutan yangın

30.12.2019 20:15 | Son Güncelleme: 30.12.2019 20:15

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin rezidansında yangın çıktı.

Delhi'nin 9. Lok Kalyan Marg bölgesinde Başbakan Narendra Modi'nin aynı zamanda ofisi olan rezidansında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin olay yerine ulaşmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Başbakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Başbakanlık konutu olan rezidansta ciddi bir hasar olmadığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA