Hindistan Başbakanı Modi, Müslüman kız çocuklarının eğitimi ve gelişimine odaklandıklarını söyledi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, hükümetinin Müslüman kızların eğitimi, gelişimi ve güçlendirilmesi konularına odaklandığını söyledi.

Bugün, Hindistan'ın Aligarh İslam Üniversitesinin 100'üncü yıl kutlamalarında video konferans yoluyla konuşan Modi, ülkedeki Müslüman kız çocuklarının erken dönemde okulu bırakma oranını yüzde 30'a düştüğünü belirterek "Müslüman kızların okulu terk oranı, tuvalet yoksunluğu nedeniyle yüzde 70'in üzerindeydi. Hükümet, Swachh Bharat Misyonu altında kızlar için ayrı tuvaletler inşa etti. Bugün Müslüman kızların okulu bırakma oranı düştü." ifadesini kullandı.

Modi, hükümetin, Müslüman kızların eğitimine, gelişimine ve güçlendirilmesine odaklanmış olduğunu vurgulayarak "Son altı yılda hükümet tarafından yaklaşık 10 milyon Müslüman kız çocuğuna burs verildi. Cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamalı, herkes eşit haklara sahip olmalı ve herkes ülkenin kalkınmasından yararlanmalı." dedi

-"Aligarh İslam Üniversitesi Hindistan'ın İslam dünyasıyla kültürel ilişkilerine büyük katkı sağlıyor"

Kuruluşundan bu yana Aligarh İslam Üniversitesine hitap eden ilk Hindistan Başbakanı olan Modi, Hindistan'ın 19'unvu yüzyılda yaşayan reformist düşünür ve okulun kurucusu Sir Seyyid Ahmed Han'ın "Ülkesini seven birinin ilk ve en önemli görevi, tüm insanların refahı için çalışmaktır." sözüne atıfta bulundu.

Modi, Hindistan'ın her yurttaşın anayasadaki haklarının güvence altına alındığı yolda ilerlediğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı ayrıca Aligarh İslam Üniversitesinde Urduca, Arapça, Farsça ve İslam edebiyatı üzerine yapılan araştırmaların, Hindistan'ın tüm İslam dünyası ile kültürel ilişkilerine büyük katkı sağladığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya