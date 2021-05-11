Hindistan Başbakanı Modi, G7 Zirvesine katılmayacak
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Hindistan Başbakanı Modi, G7 Zirvesine katılmayacak

Hindistan Başbakanı Modi, G7 Zirvesine katılmayacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 11-13 Haziran'da İngiltere'de yapılacak olan G7 Zirvesine ülkesindeki Covid-19 krizi nedeniyle katılamayacağı duyuruldu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 11-13 Haziran'da İngiltere'de yapılacak olan G7 Zirvesine ülkesindeki Covid-19 krizi nedeniyle katılamayacağı duyuruldu.

Hindistan'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ederken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin G7 Zirvesi'ne katılmayacağı açıklandı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Başbakan Modi'nin 11-13 Haziran'da İngiltere'nin güneyinde Cornwall'da yapılacak olan G7 Zirvesine ülkesindeki Covid-19 krizi nedeniyle katılamayacağı duyuruldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın G7 Zirvesine Özel Davetli olarak daveti için teşekkür edilen açıklamada, ülkedeki mevcut Covid-19 durumu dikkate alındığında Başbakan Modi'nin G7 Zirvesi'ne şahsen katılmayacağına karar verildiği aktarıldı.

Modi, son iki aydır Hindistan'da Covid-19 vakaları artmasına rağmen dini festivallere, büyük toplantılara ve seçim mitinglerine izin verdiği için eleştirilerin hedefinde bulunuyor.

İngiltere'deki G7 Zirvesi'ne ABD Başkanı Joe Biden'ın da diğer liderlere katılması bekleniyor. Hindistan'da toplam vaka sayısı 23 milyon 288 bin 260'a, toplam can kaybı 253 bin 352'ye ulaştı. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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