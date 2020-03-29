Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür Açıklaması
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür Açıklaması - Haberler
Narendra Modi, Hindistan, Güncel

Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür Açıklaması

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür diledi.

29.03.2020 17:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:26
Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür Açıklaması

YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla hükümetin attığı sert adımların oluşturduğu zorluklardan ötürü vatandaşlardan özür diledi.

Modi, her ay düzenli olarak yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19 ile mücadelesinin zor olduğunu ve sert önlemler gerektirdiğini söyledi.

Özellikle, sosyal hayatı sekteye uğratan 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle halktan özür dileyen Modi, "Bazılarınızın bana kızacağını biliyorum fakat bu sert önlemler bu savaşın kazanılması için gerekli." dedi.

Modi'nin açıklaması, dışarı çıkma yasağı sebebiyle on binlerce göçmen işçinin işsiz kalması ve toplu taşıma hizmet vermediği için evlerine yürüyerek dönmeye çalışmasının ardından geldi.

Ülkede 24 Mart'ta ilan edilen 21 günlük dışarı çıkma yasağı nedeniyle başkent Yeni Delhi'den evlerine dönmeye çalışan on binlerce kişinin terminallerde bir arada beklemesi endişeye sebep olmuştu.

Eski Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) lideri Rahul Gandi, Twitter'dan binlerce kişinin bir arada beklediği görüntüleri paylaşarak, hükümeti "plansızlıkla" suçlamış, durumu "utanç verici" olarak değerlendirmişti.

Sosyal medyada birçok kullanıcı da on binlerce kişinin bu şekilde bir arada beklemesinin Kovid-19'un yayılmasına zemin hazırlayacağı yorumlarında bulunmuştu.

Hindistan'da Kovid-19 vaka sayısının 979'a yükseldiği, salgın sebebiyle 25 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi Haberler
Merkez Bankası, salgın sonrası ekonomiyle ilgili olumlu sinyal verdi
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü Haberler
Koronanın yeni merkez üssü ABD'de son 24 saatte 480 kişi öldü
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz Haberler
İtalya'dan umut veren açıklama: Ciddi bir düşüş bekliyoruz
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü Haberler
İngiltere'de bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 2019 kişi öldü
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı Haberler
Koronavirüs salgını dursun diye Doğu'daki ilimizde 147 aileye dağıtıldı
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu Haberler
Koronavirüs hava yoluyla bulaşıyor mu? DSÖ son noktayı kuydu
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle getirilen sokağa çıkma yasağı kaosa dönüştü
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
MHP'li vekil AK Parti'nin virüsle mücadele için çöp ithalatını sonlandırmasını istedi
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
14 yaşındaki Portekizli çocuk, koronavirüsten hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'yla görüştü
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Çin'de metroda saçılan paralara koronavirüs salgını korkusuyla kimse dokunamadı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal Mesudiyeli, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı
Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında...
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Son dakika: 4 ilimize bağlı 8 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Çankırı'da bir köy koronavirüs nedeniyle tedbir amaçlı karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
Otobüs şoförleri koronavirüs salgını sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan İlknur hemşire, hastalığı yendi
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
Toyota Türkiye CEO'su: Bir yıl araç satmasak bile maaş ödeyeceğiz, kimseyi işten çıkarmayacağız
'Virüsün pik yapması an meselesi' diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
"Virüsün pik yapması an meselesi" diyen Bilim Kurulu Üyesi: Önümüzdeki 5 gün çok önemli
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Japonya'da, aralarında Türk bilim insanının da bulunduğu ekip koronavirüs aşısı için tarih verdi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle bir günde 838 kişi hayatını kaybetti
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
İmamoğlu'nun talimatıyla, sokakta yaşayan evsizler koronavirüs salgını sebebiyle spor salonuna yerleştirilecek
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Son Dakika: İstanbul Valisi, koronavirüs salgını sebebiyle '48 saat evlerden çıkmama' çağrısında bulundu
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında en acı haber! 1 yaşına varmamış bebek hayatını kaybetti
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Arızalanan sıfır araç yenisiyle değiştirilecek
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Sındırgı Belediye Başkanı, koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan vatandaşlara maaşını bağışladı
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Halk Sağlığı Uzmanı uyardı: Plastik eldivenler yanlış kullanılıyor, virüsü taşıma riskiniz çok yüksek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Zekeriya Birkan Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Sıla Seda Akgül Didem Soydan Muhterem Nur
Spor Falcao Lionel Messi Yılmaz Vural Lionel Messi Rıza Çalımbay
Daha Fazla Mart Wuhan Nisan İtalya
Şu an buradasınız: Hindistan Başbakanı Modi'den Kovid-19 önlemleri için özür Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2020 17:38:45. #1.15#
title