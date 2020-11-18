Hindistan Başbakanı Modi, Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi
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Hindistan Başbakanı Modi, Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

18.11.2020 12:21 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:25
Hindistan Başbakanı Modi, Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisine bir kez daha tebrik mesajlarını iletti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek kendisine bir kez daha tebrik mesajlarını iletti. Modi görüşmede Biden'a stratejik bağlantıları güçlendirme sözünü yineledi.

ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasının ardından Hindistan Başbakanı Narendra Modi 3 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden Biden'a tebrik mesajı göndermişti. Başbakan Modi ilk tebrik mesajının ardından dün Biden ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili görüşmenin haberini sosyal medya hesabı üzerinden yayınlayan Modi açıklamasında, Biden'ın ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek Biden'ın seçim zaferini tekrar kutladığını ve iki büyük demokrasi arasında stratejik bir ortaklığa olan bağlılığının sözünü yeniden tekrar ettiğini belirtti. Telefon görüşmesi sırasında Modi, Hintli bir göçmenin kızı olan Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de en iyi dileklerini iletti. Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar yaptığı açıklamada, "Başbakan Modi, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ı sıcak bir şekilde tebrik ederek, bu durumu ABD'deki demokratik geleneklerin gücü ve dayanıklılığının bir kanıtı olarak nitelendirdi" ifadelerini kullandı. Jaishankar açıklamasında, telefon görüşmesi sırasında iki liderin, korona virüs (Covid-19), uygun fiyatlı Covid-19 aşılarına erişim sağlama ve iklim değişikliği ile mücadele gibi öncelikli konular hakkında konuştuğunu belirtti.

Başbakan Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile yakın ilişkiler kurmuştu. İki lider geçtiğimiz yıl ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan Houston kentinde ve bu yıl Trump'ın Hindistan ziyareti sırasında Hindistan'ın Gucarat eyaletinde ortak bir miting düzenlemişlerdi. Modi muhalifleri ise Başbakanın Trump'ın adaylığını onaylamaya tehlikeli bir şekilde yaklaştığını ve bunun Hindistan'ın Demokratik bir yönetim altındaki beklentilerine zarar verebileceğini söylemişti. - YENİ DELHİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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