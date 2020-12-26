Hindistan, Bangladeş sınır hattında sivilleri öldürmeye devam ediyor
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Hindistan, Bangladeş sınır hattında sivilleri öldürmeye devam ediyor

26.12.2020 11:37 | Son Güncelleme: 26.12.2020 11:40
Hindistan, Bangladeş sınır hattında sivilleri öldürmeye devam ediyor

Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF), Bangladeş sınır hattında sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Hindistan Sınır Güvenlik Gücü (BSF), Bangladeş sınır hattında sivilleri hedef almayı sürdürüyor.

Bangladeş'in sınır kenti Mymensingh'da 22 Aralık'ta 45 yaşındaki Bangladeşli çoban Khairul İslam, BSF tarafından öldürüldü.

İki ülke arasında sınır bölgesinde sivillerin öldürülmemesine ilişkin görüşmeler devam ederken BSF'nin son kurbanı 3 çocuk babası İslam oldu.

İslam'ın küçük kardeşi Md Dulal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin sivil ve silahsız olmasına rağmen BSF tarafından hedef alındığını söyledi.

Dulal, kardeşini hastaneye kaldırdıklarını ancak kurtaramadıklarını aktarırken Hint güvenlik güçlerinin ceza almadan olayın kapandığını kaydetti.

BSF tarafından 2018'de 15, 2019'da 43, 2020'de ise en az 35 Bangladeşli sivil öldürülürken 22 kişi de yaralandı.

BSF ile Bangladeş yetkilileri arasındaki sınır bölgelerinde ölümcül silahların kullanılmamasına yönelik görüşmelerin ardından BSF yetkilileri, sınırlarda cinayet işlenmeyeceğine dair sözünü yineledi.

Öte yandan, taraflar, sınır suçlarını kontrol etmek için iş birliğini genişletme taahhüdünde bulunurken cinayetleri sonlandırmak için sınır bölgelerinde ortak devriye görevi icra etme kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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