Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.
06.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:51
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.View on euronews
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Kaynak: Euronews.com