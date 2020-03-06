Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı
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Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı

Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.

06.03.2020 19:51 | Son Güncelleme: 06.03.2020 19:51

, Başbakan 'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı
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