Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı

06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29

Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.



Asırlardır her yıl şubat ve mart aylarında Holi Festivali'ni kutlayan Hindistan, bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu. Euronews.com'da Görüntüle