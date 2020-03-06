Hindistan baharın gelişini Covid-19'a rağmen büyük bir coşkuyla kutladı
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.
06.03.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.03.2020 15:29
Hindistan, Başbakan Narendra Modi'nin yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle şenliklerden uzak durma çağrısına rağmen büyük bir coşkuyla baharın gelişini kutladı.
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Kaynak: Euronews.com