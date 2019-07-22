Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı
Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi. Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak
Hindistan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak keşif aracını başarılı şekilde fırlattı.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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