Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı

Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı

Hindistan, Satish Dhawan Uzay Merkezi'nden Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak uzay keşif aracı gönderdi. Chandrayaan-2 adlı uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzeyine iniş yaparak, güney kutbu çevresinde Ay yüzeyini haritalandıracak, mineralleri analiz edecek ve bölgede su arayacak

Hindistan, Ay'da su arayacak uzay aracını fırlattı

Hindistan, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayacak keşif aracını başarılı şekilde fırlattı.

Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), geçen hafta başında teknik aksaklık nedeniyle uzaya gönderilmesi ertelenen Chandrayaan-2'nin fırlatılma işleminin başarıyla gerçekleştiğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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