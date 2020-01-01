Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı
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Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı

Hindistan geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı. Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu.

01.01.2020 20:37 | Son Güncelleme: 01.01.2020 20:37
Hindistan Ay'a inmekte kararlı: Üçüncü girişim için düğmeye basıldı

geçtiğimiz yıl Ay'a gönderdiği insansız hava aracıyla irtibatın kopması ve görevin başarısız olmasının ardından yeni misyon için düğmeye bastı.


Hindistan Uzay Araştırmaları Direktörü Kailasavadivoo Sivan, üçüncü kez Ay misyonu için uzaya araç göndereceklerini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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