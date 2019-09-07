Hindistan ankara büyükelçisi'nden türk turizmine büyük müjde: 250 bin kişinin geleceğini...

07.09.2019 14:00

özel açıklamalarda bulunan Büyükelçi Bhattacharyya'ya göre bu yılın sonunda Türkiye 'ye gelen Hintli turist sayısı 250 bini bulacak. Turizmin büyük bir ivme kazandığını dile getiren Büyükelçi Bhattacharyya, "Geçen yıl, Türkiye'yi ziyaret eden Hintli turist sayısında yüzde 80 artış gördük. Bu yıl da mevcut şartlar korunduğu takdirde üçte iki artış daha izleneceğini ve Türkiye'ye 250 bin Hintli turistin geleceğini düşünüyorum. Ortalama bir Hintli turistin Türkiye'de harcadığı günlük ortalama tutar olan 1000 doları düşündüğünüzde bunun ciddi bir ekonomik değişim olduğunu da görüyorsunuz." diye konuştu.

"HİNT DÜĞÜNLERİ TÜRKİYE'DE OLDUKÇA POPÜLER"

Hindistan Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Hint düğünleri Türkiye'de oldukça popüler, bunun da büyük bir finansal tarafı var" dedi ve ekledi: "Bu alanı kolaylaştırmalı ve hem insan ilişkilerini hem de iş ilişkilerini daha da olanaklı bir hale getirmeliyiz. Bunun için de daha esnek bir vize düzenlemesine ihtiyacımız olduğu görüşüne katılıyorum. Biliyorsunuz bu işler genellikle ikili olarak yapılıyor. Türkiye ve Hindistan dışişleri bakanlıkları görüşmelere devam ediyor çünkü iki tarafta da aynı yaklaşım var. Şu an Ankara'daki elçiliğimizde turistlere vizelerini aynı gün içinde verebiliyoruz. Diğer bir deyişle, sabah vize başvurusunda bulunanlara vizelerini öğleden sonra verebiliyoruz, iş vizeleri de genellikle başvurunun ertesi gün veriliyor. Fakat biz bunun çok daha kolay olmasını hedefliyoruz çünkü Türkiye ve Hindistan'ın arkadaşlığı gibi insanların ilişkiler kurmasını istiyoruz"

TÜRKİYE'YE GELEN HİNDİSTAN VATANDAŞI SAYISI

2016 yılında: 79 bin 316

2017 yılında: 86 bin 996

2018 yılında: 147 bin 127

(Fotoğraflı)

Kaynak: DHA

- İstanbul