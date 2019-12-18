Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi
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Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi

Hindistan Anayasa Mahkemesi, gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasanın durdurulması için yapılan başvurunun görüşülmesini erteledi.

18.12.2019 11:12 | Son Güncelleme: 18.12.2019 11:12
Hindistan Anayasa Mahkemesi, Müslümanları dışlayan yasaya yönelik itirazın görüşülmesini erteledi

, gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı pozisyondaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan yasanın durdurulması için yapılan başvurunun görüşülmesini erteledi.


Mahkeme, "Anayasasının laiklik ilkesine aykırı olduğu" gerekçesiyle yapılan itirazı 22 Ocak'ta görüşme kararı aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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