Hindistan, Afganistan'daki Büyükelçisini ve Hint elçilik çalışanlarını tahliye etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Hindistan, Afganistan'daki Büyükelçisini ve Hint elçilik çalışanlarını tahliye etti

Hindistan, Afganistan'daki Büyükelçisini ve Hint elçilik çalışanlarını tahliye etti
Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer - Haberler | Güncel

Hindistan, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon'u ve Hindistan vatandaşı elçilik çalışanlarını Afganistan'dan geri çektiğini açıkladı.

Hindistan, Kabil Büyükelçisi Rudrendra Tandon'u ve Hindistan vatandaşı elçilik çalışanlarını Afganistan'dan geri çektiğini açıkladı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mevcut koşullar göz önüne alındığında, Kabil'deki Büyükelçimizin ve Hint elçilik çalışanlarının derhal Hindistan'a geri dönmesine karar verildi." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Tandon ile aralarında diplomatların da bulunduğu yaklaşık 40 Hindistan vatandaşı, Hindistan Hava Kuvvetlerine ait bir uçakla Kabil'den tahliye edildi.

Sözcü Bagchi, yazılı açıklamasında da Afganistan'dan geri dönmek isteyen bazı Hindistan vatandaşlarının bulunduğunu belirterek onlarla temas halinde olunduğunu bildirdi.

Bagchi ayrıca karşılıklı kalkınmaya, eğitime yönelik iş birliği yapılan çok sayıda Afgan'ın da yanında olduklarını belirtti.

Öte yandan, Hindistan İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Afganistan'daki mevcut durum göz önüne alınarak vize koşullarının yeniden gözden geçirildiği bildirildi.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer

Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Taliban basın sorumlusu Afgan kadın sunucunun programında soruları yanıtladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safedi ile ortak basın toplantısında konuştu: (1)
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi Açıklaması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Ekrem İmamoğlu Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Berkay Demet Akalın Acun Ilıcalı Aleyna Tilki
Spor Mert Günok Mesut Özil Ozan Tufan Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Hindistan, Afganistan'daki Büyükelçisini ve Hint elçilik çalışanlarını tahliye etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 16:24:23. #1.16#

title