Hindistan, Afganistan'a 2 ton ilaç gönderdi - Haberler
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Hindistan, Afganistan'a 2 ton ilaç gönderdi

Hindistan, Afganistan'a 2 ton ilaç gönderdi
AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel

YENİ Hindistan'ın Afganistan'a 2 ton ilaç yardımı yaptığı bildirildi.

YENİ Hindistan'ın Afganistan'a 2 ton ilaç yardımı yaptığı bildirildi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, yaptığı açıklamada, 2 tonluk ilaç desteğinin 2004 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindistan'ın yardımıyla kurulan Indira Gandhi Hastanesine verildiğini aktardı.

Bagchi, Hindistan'ın geçen ay Afganistan'a 500 bin doz Kovid-19 aşısı ve Dünya Sağlık Örgütü aracılığıyla 1,6 ton tıbbi malzeme desteği sağladığını kaydetti.

Hindistan, Afganistan'daki gıda kıtlığını hafifletmek için 50 bin ton buğday yardımı sağlayacağını ve Pakistan hükümetiyle sevkiyatın ayrıntılarını üzerinde çalıştığını duyurmuştu.

Pakistan, Hindistan hükümetiyle son zamanlarda yaşanan gerginlikler nedeniyle Hindistan araçlarının Afganistan'a giden kara yolunu kullanmasına izin vermiyor.

ABD'nin Ağustos 2021'de Afganistan'dan çekilmesinden hemen önce personelini tahliye eden Hindistan hükümetinin Kabil'de diplomatik varlığı bulunmuyor.

Ülkede yaşanan ekonomik kriz

Taliban'ın, Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından ülkeye yapılan uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 8 Aralık'ta Afganistan'daki insani durumun kötüye gittiğini açıklamıştı.

BM verilerine göre, Afganistan'da bu kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı ile Hazine Bakanlığı, 22 Aralık'ta Afganistan'a insani yardım akışını kolaylaştırmak için bu alanda Taliban ile iş yapan ABD ve BM yetkililerini yaptırımlardan muaf tutmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisinin (OFAC), Afgan halkına insani yardım ve diğer desteklerin akışını kolaylaştırmak için 3 Genel Lisans yayınladığı belirtilmişti.

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AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

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