HİNDİSTAN'A TATİLE GİDEN UKRAYNALI ÇİFT, ÜLKELERİNE DÖNEMEYİNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

İZMİR (DHA) - İZMİR'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya tarafından düzenlenen askeri harekatı protesto etmek için bir araya geldi. Eyleme katılanlar arasında Hindistan'da tatildeyken savaş çıkması üzerine ülkelerine dönemeyen ve Türkiye'ye gelen Yevhen çifti de yer aldı. Yevhen çifti çocuklarının Ukrayna'da olduğunu, şehirlerini Rus ordusu çevirdiği için gidemediklerini söyledi.

İzmir'de yaşayan Ukrayna vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekata tepki göstermek için bir kez daha Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi. Ellerinde bayraklar ve dövizlerle gelen Ukraynalılar, savaş karşıtı slogan attı. Basın açıklamasını okuyan İzmir Ukraynalılar Derneği Başkanı Olena Özbek, "Katil Putin rejiminin ülkemizi hızlıca işgal etme planı suya düştü. Bu sebeple katil rejim, sivil halka daha fazla zarar vermeye çalışıyor. Okullar, hastaneler ve konutlar yoğun bir şekilde saldırılara maruz kalıyor. Daha önce Çernobil Nükleer Santrali ele geçirildi, şimdi de Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırıyorlar. Dünya buna ne zaman dur diyecek? NATO'nun Ukrayna hava sahasını kapatması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARI UKRAYNA'DA KENDİLERİ İZMİR'DE KALDI'

Eylemde, Hindistan'da tatildeyken çıkan savaş nedeniyle ülkelerine dönemeyen ve Türkiye'ye gelen Ukraynalı çift Yatsenko ve Olena Yevhen de yer aldı. 9 ve 13 yaşındaki kızlarının Ukrayna'da olduğunu söyleyen Yevhen, tur şirketinin de kendilerini Hindistan'da bıraktığını söyledi. Yatsenko Yevhen, "15 Şubat'ta tatil için Hindistan'a gitmiştik. Ancak savaş çıkınca tur şirketi Ukrayna'ya dönmemize yardımcı olmadı. 4 gün içerisinde Türkiye'ye kadar geldik ama eve gidemiyoruz. Şehrimizde tüm yollar ve köprüler bombalandı. Herson, Rus ordusu tarafından çevrildiği için evimize gidemiyoruz. Sivil uçaklar çalışmıyor ama Rus askeri uçaklar sürekli kentlerimizi bombalıyor. Askeri uçaklar için hava sahasının kapatılmasını istiyoruz. Tüm halkımız birleşti. Gencecik çocuklarımız, Rus ordusuna karşı şehirlerini savunmaya çalışıyorlar" dedi.Katılımcılar, basın açıklamasının ardından dağıldı. (DHA)