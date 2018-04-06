Hindistan'a Rekor Haşhaş İhracatı

Haşhaş tohumunda en büyük pazar olan Hindistan'a yargı süreçleri nedeniyle bir süredir yapılamayan ihracatın yeniden başlaması sonrası mart ayında bu ülkeye yaklaşık 9 bin ton haşhaş satılarak karşılığında 26 milyon dolar gelir elde edildi.

Hindistan'a Rekor Haşhaş İhracatı

Haşhaş tohumunda en büyük pazar olan Hindistan'a yargı süreçleri nedeniyle bir süredir yapılamayan ihracatın yeniden başlaması sonrası mart ayında bu ülkeye yaklaşık 9 bin ton haşhaş satılarak karşılığında 26 milyon dolar gelir elde edildi.

Kaynak: Dunya.com

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