Hindistan'a Rekor Haşhaş İhracatı

Haşhaş tohumunda en büyük pazar olan Hindistan'a yargı süreçleri nedeniyle bir süredir yapılamayan ihracatın yeniden başlaması sonrası mart ayında bu ülkeye yaklaşık 9 bin ton haşhaş satılarak karşılığında 26 milyon dolar gelir elde edildi.
6 Nisan 2018 Cuma 14:17
Haşhaş tohumunda en büyük pazar olan Hindistan'a yargı süreçleri nedeniyle bir süredir yapılamayan ihracatın yeniden başlaması sonrası mart ayında bu ülkeye yaklaşık 9 bin ton haşhaş satılarak karşılığında 26 milyon dolar gelir elde edildi.