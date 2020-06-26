Hindistan'a 10,200 yataklı sağlık kompleksi yapılıyor - YENİ GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sağlık kompleksinden detaylar Yatakların taşınması Yapılan hazırlıklar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de coronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 10,200 yataklı sağlık kompleksinde çalışmalarda sona gelindi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sağlık kompleksinden detaylar

Yatakların taşınması

Yapılan hazırlıklar YENİ DELHİ - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de coronavirüsle mücadele kapsamında yapılan 10,200 yataklı sağlık kompleksinde çalışmalarda sona gelindi.

15 futbol sahası büyüklüğündeki Hindistan'ın en büyük sağlık kompleksi Radha Swami Satsang Beas, artan vakalar sonrası daha çok hastaya çare olmayı amaçlıyor.

Kaynak: AA