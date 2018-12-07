Hindileri Çalınan Fadik Teyze'ye Hayvan Desteği

Aksaray'da geçtiğimiz Salı günü hindileri çalınan ve gözyaşlarına hakim olamayan Fadik Sert'e Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 3 kaz, 1 hindi, 2 tavuk, 1 horoz yardımı yapıldı.

Olay, 4 Aralık Salı günü Aksaray Tacin Mahallesi 1811 Sokak'ta meydana geldi. Hayırsever vatandaşların temin ettiği bir evde yaşamını sürdüren Fadik Sert (74), 33 yaşında kocasını, 1 yıl önce de oğlunu kaybedince yalnız yaşamaya başladı. Evinin bahçesinde tavuk ve hindi besleyerek geçimini sağlamaya çalışan Fadik Sert'in beslediği hindilerden 10 tanesi kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah kalktığında kümesin kilidinin kırıldığını ve 15 hindiden 10'unun olmadığını fark eden Fadik Sert, gözyaşlarına hakim olamadı. Komşuları tarafından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis, bahçede ve kümeste inceleme yaptı. Polis, hindileri çalan kişi veya kişileri bulmak için çalışma başlattı.

Olayın ardından yaşlı kadına birçok vatandaş yardım eli uzatırken, bir destek de Aksaray Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden geldi. Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav, ekibiyle birlikte Fadik Sert'in evine giderek 3 kaz, 1 hindi, 2 tavuk ve 1 horoz yardımında bulundu. Burada bir açıklama yapan İl Müdürü Saklav, "Biz bugün il Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak sosyal medyadan Fadik Teyzemizin 10 tane hindisinin çalındığını gördük. Çok üzüldüğünü gördük ve biz de İl Müdürlüğü olarak üzüldük. İl Müdürlüğümüzün katkıları ile kendisine kanatlı hayvan getirdik. Hindi, horoz, kaz, tavuk getirdik. 2019 yılında yapacağımız projede de kaz vereceğiz. Kendisi de mutlu oldu, biz de mutlu olduk. Burada amacımız üretime katkı sağlamak, çiftçilerimizin üzülmesini engellemek" dedi. - AKSARAY