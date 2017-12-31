Hindiler Tükenince Horoz Aldılar

Batman'ın Sason ilçesinde yılbaşı akşamı için Hindi almak için çarşıya çıkan vatandaşlar, hindiler tükenince eve horozla dönmek durumunda kaldı.



Sason'da yılbaşı akşamı için günler öncesinden çarşı merkezinde satışa sunulan köylerden getirilen hindiler, son güne kalmadan tükendi. Yılbaşı akşamını hindi yemekle geçirmek ve bunu son günde daha ucuza almak isteyenler pazarda hindi bulamadı. Eve eli boş gitmek istemeyen vatandaşlar, pazarda tanesi 20 liraya satılan horozlardan aldı. - BATMAN