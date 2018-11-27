Hindi Satışları Artmaya Başladı
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Hindi Satışları Artmaya Başladı

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi Mardin’in Kızıltepe ilçesinde görücüye çıktı.

Hindi Satışları Artmaya Başladı

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindi Mardin'in Kızıltepe ilçesinde görücüye çıktı. İlçede satışı yapılan hindiler yoğun ilgi görürken 15 kilogramlık hindilerin tanesi 220 liradan alıcı buluyor.

Yeni yıl yaklaşırken hindiler pazardaki yerlerini almaya başladı. Ortalama 15 kilogram ağırlığında olan hindilerin fiyatları 200 ile 220 TL arasında değişiyor. Aylardır büyük bir zahmetle hindi yetiştirdiklerini belirten üreticileri satışların yılbaşına yakın daha da artacağını ifade etti. Vatandaşlar fiyatların yüksekliğinden yakınırken lokantası için hindi almaya gelen Nimet Ölçer, "Kırmızı et fiyatları yüksek olduğu için hindiye daha çok rağbet var. Biz de lokantacıyız siparişlerimiz oluyor. Üreticilerimiz ile sıkı bir pazarlık yapıyoruz ama bu sene çok pahalı" dedi. - MARDİN

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