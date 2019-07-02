Hindi kümesinde çıkan yangın söndürüldü

BOLU'da, hindi kümesinde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

Merkeze bağlı Tokmaklar köyünde İlyas Öztürk'e ait 2 bin 200 hindinin bulunduğu kümeste, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Yangına ilk müdahaleyi yapan köylüler, hindileri de dışarı çıkardı. İhbar üzerine köye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden kontrol altına aldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Kaynak: DHA

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