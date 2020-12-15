Hindi eti talebi iç piyasada arttı, ihracatını Kovid-19 yavaşlattı

Türkiye'de hindi etine talep son dönemde artarken, ihracatta geçen yıla kıyasla bu yıl gerileme gerçekleşti. Beyaz et üreticileri, hindi eti ihracatındaki gerilemenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından kaynaklandığını bildirdi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bütün, parça halinde, taze, dondurulmuş veya sakatatlarıyla pazarlanan hindiden ihracat geliri 2015-2019 döneminde yaklaşık 2 kat arttı. 2015'te 7,4 milyon dolar seviyesinde bulunan hindi eti ihracatı, 2019 yılında 21,4 milyon dolara yükseldi.

Bu yılın ocak-ekim döneminde ise söz konusu ihracat rakamı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,4 azalarak 11,9 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Ürünün ithalatı, yılın 10 aylık döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16 yükselerek 941,7 bin dolar oldu.

Hindi eti üretimi ise ocak-ekim döneminde yıllık yüzde 1,2 ile sınırlı bir artış kaydederek 48 bin 955 tona ulaştı.

"Hindi etinin yılbaşı dışında da tüketilmesi önemli"

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği (BESD-BİR) Başkanı Naci Kaplan, AA muhabirine, hindi etinin üretim ve dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kaplan, dünyada sağlıklı ve doğru beslenmeye ilginin gün geçtikçe arttığını belirterek, "Hindi eti de aynı tavuk eti gibi beslenme konusunda yağ ve kolesterol düzeyi düşük ve değerli protein kaynaklarından biri." dedi.

Türkiye'de kişi başına hindi eti tüketiminin yıllık yaklaşık 560 gram olduğu bilgisini veren Kaplan, Avrupa Birliği ülkelerinde tüketimin 6-7 kilogram civarında olduğunu söyledi.

Kaplan, sağlıklı bir alternatif olan hindi etinin yalnızca yılbaşı gibi dönemsel zamanlarda değil, yılın diğer günlerinde de tüketilmesinin önemli olduğuna işaret ederek, "Önümüzdeki dönemde amacımız hindiyi süreklilik arz eden bir sürece dönüştürerek, üretimle birlikte hindi eti tüketimini artırmak." diye konuştu.

"Hindi üretiminde yıl sonu rakamları önceki seneye yakın gerçekleşecek"

Kaplan, geçen yıl ülkede toplam 59 bin 640 ton hindi eti üretildiğini ve bunun 13 bin 373 tonunun ihraç edildiğini vurgulayarak, yıl sonu rakamlarının 2019'a yakın gerçekleşmesini beklediklerini dile getirdi.

Yılın 11 ayında 8 bin 23 ton civarında hindi eti ihracatı yapıldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu rakamlara baktığımızda, geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 11 bin 180 tonluk ihracata kıyasla yüzde 28,2 azalma gözlenmektedir. Ülkemizde hindi etine talep son yıllarda istediğimiz düzeyde olmasa da artıyor. Hindi ihracatındaki düşüşün dünya tüketim talebini ve dolayısıyla dış ticaretini etkileyen Kovid-19 nedeniyle olduğu söylenebilir. Hindi etinin ithalatı ise 'gurme' olarak adlandırılabilecek çok özel ürünlerde söz konusu ve dikkate alınmayacak kadar düşük."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya