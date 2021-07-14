Hindi belediyeden üretip kazanmak çiftçiden
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Hindi belediyeden üretip kazanmak çiftçiden

Hindi belediyeden üretip kazanmak çiftçiden
Habermetre - Haberler | Toplum

Seferihisar'da Türkiye'ye örnek bir hayvancılık projesi.Seferihisar Belediyesi, tüm köylerde üreticiye ücretsiz hindi dağıtımı gerçekleştirdi.

Seferihisar'da Türkiye'ye örnek bir hayvancılık projesi.

Seferihisar Belediyesi, tüm köylerde üreticiye ücretsiz hindi dağıtımı gerçekleştirdi. Daha az yem ve daha ucuz girdilerle yetiştirilen hindilere Seferihisar Belediyesi alım garantisi de verdi.

Pandemiden olumsuz etkilenen çiftçiyi iş sahibi yapmak ve üretime katmak amacıyla başlatılan projenin ilk etabında Düzce Köyü'ndeki 75 aileye 1500 hindi dağıtıldı.

Hem üreticiye hem tüketiciye nefes aldıracak proje

Seferihisar Belediyesi'nin hayata geçirdiği hayvancılık modeli et yetiştiriciliğinde daha az yem ve daha ucuz girdilerle üretilecek hindilerin, belediye tarafından piyasaya arz edilerek kırsalda yerinde yaşayan, yerinde üretilen ve yerinde kazanılacak sürdürülebilir bir tarımın kapısını çiftçilere açıyor.

Gelişmiş ülkelerde hindi eti tüketimi yılda 8-10 kg'larda seyrederken, Türkiye'de bu oran 0, 4-0, 6 kg seviyelerinde seyrediyor. Hindi etinin tercih edilmesinin bir sebebi de diğer kanatlılara ve sığır etine nazaran yağ oranın daha düşük, et oranın daha fazla, kolestrol oranının çok düşük ve kalsiyum oranının yüksekliği olarak belirtiliyor.

Salma Hindi Projesi ile birlikte Seferihisar köylerinde hindi üreticiliğini başlatarak toplumun kırmızı ete eş değer besin ihtiyacını karşılayacak alternatif hayvancılığın geliştirilmesi amaçlanıyor.

Yetiştirilen hindiler belediye tarafından satın alındıktan sonra Seferihisar Belediyesi Halk Marketleri ve Belediye Et Tanzim Satış Dükkanı aracılığıyla tüketiciler ile buluşacak.

Başkan Yetişkin projenin hayvancılıkta çığır açacak bir model olduğunun altını çizerken "Çiftçilerimizi üretime katmak amacıyla hayata geçirdiğimiz Salma Hindi Projemiz ile ülkemizde hayvancılığa yeni bir model kazandıracağız. Bu model sayesinde et yetiştiriciliğinde daha ucuz girdiler ile tüm vatandaşların kırmızı ete eş değer besine rahatlıkla ulaşabilmelerini sağlayacağız" dedi.

Kaynak: Habermetre

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