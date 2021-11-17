HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı başladı

Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Elsever Agheyev, salgın sürecinde PCR testlerinin yanı sıra aşıların ülkelerine ulaşmasında Türkiye'nin katkısı olduğunu belirterek, "Türkiye'nin yaptığı aşı çalışması çok önemli." dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın ev sahipliğinde, Antalya'da Kundu tesisler bölgesinde bu yıl 21'incisi düzenlenen "HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanı sıra bazı ülkelerin sağlık bakanları, sağlık yöneticileri ve bilişim teknolojileri profesyonelleri bir araya geldi.

Azerbaycan Sağlık Bakan Yardımcısı Agheyev, açılışta, daha önce de Türk dünyasının Türkiye'de buluştuğunu belirterek, sağlık ve tıp alanında bakanlıklar arası iş birliklerinin ve karşılıklı ziyaretlerin önemine işaret etti.

Farmakoloji ve tıp alanında ülkeler arasında iş birlikleri olduğunu aktaran Agheyev, "Türkiye'de üretilen tıbbi ekipmanlar önemli. PCR testlerinin yanı sıra aşıların ülkemize ulaştırılması Türkiye'nin sayesinde olmuştur. Türkiye'nin yaptığı aşı çalışması çok önemli. TURKOVAC'ın üçüncü faz çalışmaları devam ediyor. Lokal virüsü yendik, global virüs Kovid-19 salgınını da yeneceğiz." diye konuştu.

"Dünya salgında çok iyi direnç gösterdi"

Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanı Kalumbi Shangula ise toplantıya davet edildikleri için teşekkür ederek, güzel Antalya şehrinin önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sağlık hizmetlerinin önemine değinen Shangula, "Salgın tüm dünyayı etkiledi. 225 milyonu değil, 5,8 milyar kişiyi etkiledi. Dünya salgında çok iyi direnç gösterdi. Nasıl mücadele ettiğimizi, salgına rağmen işimizi ve hayatımızı nasıl yerine getirdiğimizi gösteriyor. Sağlık sistemlerinde, sağlık bilişim sisteminin rolü önemli hale geldi." dedi.

Filistin Sağlık Bakanı Mai Salem Akaila ise sağlığı dijitalleştirmenin önemli olduğunu, Filistin'in Türkiye ile eskilere dayanan ilişkileri bulunduğunu vurguladı.

Türk doktorların Filistinlileri iyileştirmeye devam ettiğini dile getiren Akaila, "1970'den bu yana Türkiye ile sağlık alanından iş birliği yapıyoruz, bize hep katkı sağladılar. Bugün de önemli bir konferansa katıldığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bosna-Hersek Sivil İşler Bakanı Ankica Gudeljevic de iki ülke arasındaki ilişkilerin önemine dikkati çekerek, Türkiye'nin başarının herkese faydalı olacağını kaydetti.

Kırgız Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Alymkadyr Beishenaliev ise salgında herkesin önemli bir sınav verdiğini, konferanstan önemli çıktıların sağlanacağını aktardı.

Tacikistan Sağlık Bakanı Jamoliddin Abdullozoda ise salgından ülkelerin ciddi zarar gördüğünü belirterek, Tacikistan Cumhuriyeti'nin salgın sürecinde vatandaşı daha kolay tedavi etmek için çaba gösterdiğini söyledi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri

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