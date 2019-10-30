HIMSS'19 Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı - Şuayip Birinci / Harold F....

30.10.2019 14:25

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, "Şehir hastaneleri atılımımızla artık hastaneleri dijitalleştirmiyoruz, bilakis dijital hastaneler inşa ediyoruz. Bu vizyonla sağlık turizminde dünyada dikkati çeken ülkeler arasındayız. Bugün bölgenin sağlık bilişimcisi olma hedefiyle ilerliyoruz." dedi.

Birinci, Sağlık Bakanlığı ve HIMSS iş birliğiyle gerçekleştirilen Türkiye'nin en büyük sağlık bilişim etkinliği "HIMSS'19 Eurasia-Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, verinin öneminden bahsetti.

Sahadan sağlıklı veri toplayabilmek için yaptıkları çalışmalara değinen Birinci, önce veri dilini ortak hale getirdiklerini, bunun için standardizasyon ve akreditasyon çalışmalarını sürdürerek adımlar attıklarını, sektörü daha kapsamlı şekilde düzenlediklerini, kurumsal kapasitelerini güçlendirdiklerini, veriyi daha güçlü politikaların tetikleyicisine dönüştürmek için en kapsamlı projeleri olan e-Nabız Kişisel Sağlık Platformu'nu kurduklarını anlattı.

Birinci, vatandaşa hizmet verirken bürokrasiyi nasıl azaltabileceklerini düşünerek e-Rapor sistemini kurduklarına işaret ederek, "Birçok proje ve vizyoner yaklaşımla güçlü bir ekosistemi ülkemiz adına oluşturmuş olduk. Oluşan büyük veriden gelecek projeksiyonu yapmak için SİNA'yı kurduk. Başka ülkelerin kurmak için büyük meblağlar harcadığı bu sistemleri tamamen yerli kaynaklarla açık kaynak platformlarda, benzerinden çok daha ekonomik şartlarda üretmenin sevincini yaşıyoruz." diye konuştu.

Bu vizyonla 5 sene içerisinde 160'tan fazla hastanenin seviye 6 derecesine layık görüldüğünü belirten Birinci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vizyonla, Avrupa'nın en çok seviye 7 hastanesine sahip ülkemiz oluştu. Şehir hastaneleri atılımımızla artık hastaneleri dijitalleştirmiyoruz, bilakis dijital hastaneler inşa ediyoruz. Bu vizyonla sağlık turizminde dünyada dikkati çeken ülkeler arasındayız. Bugün bölgenin sağlık bilişimcisi olma hedefiyle ilerliyoruz. Sayın Bakanımızın önderliğinde geliştirdiğimiz doğru stratejilerle sürdürülebilirliği, dijital dönüşümü ve sağlık hizmet sunumunun her noktasında bir adım daha ilerleyebilmeyi, gelişip dönüşmeyi ilke edinerek yapıyoruz. Bu ilkeden hareketle yapay zekayı, tanı süreçlerini daha fazla entegre etmek için çalışıyoruz. Diyabet ve hipertansiyon başta olmak üzere, kronik hastalıkların uzaktan takibine imkan tanıyacak teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalarla bugünün hastanelerini dijitalleştirirken, geleceğin hastanelerinin altyapılarını oluşturuyoruz."

"Türkiye'deki adanmışlık çok az yerde görülüyor"

HIMSS Üst Yöneticisi Harold F. Wolf da HIMSS kapsamında kurulan ortaklık sayesinde dijital sağlık altyapısını geliştirdiklerini söyledi.

HIMSS'in yaklaşık 80 bin üyesi bulunduğunu ve amacının sağlığın geliştirilmesi olduğunu aktaran Wolf, tüm kıtalarda dijital sağlık alanını geliştirmek istediklerini anlattı.

Wolf, Türkiye'deki adanmışlığın ve odaklanmanın çok az yerde görüldüğünü belirterek, "Bugün 796 milyondan fazla birey kliniklere, hastanelere gittiğinde daha önce bahsettiğimiz olgu modellerini kullanılıyor. Bunlar aslında bakanlıklara, hastanelere hizmet sağlayıcılarına dijital sağlık alanında kaynak teşkil ediyor. Bu dünya çapında yaygınlaşmış bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın hiçbir yerinde kendini bu kadar adamış ve yüksek başarıya erişmiş topluluk olmadığını vurgulayan Wolf, şunları kaydetti:

"160'dan fazla hastaneniz ve tesisiniz var. Bu inanılmaz bir başarıdır. Şanslıydım ki, 5'inci seviyeden 6'ncı seviyeye geçmiş bir hastanede bulundum vaktinde. Daha sonra 7'nci seviyeye geçmişti. Buradaki verilen emek, kendini adamışlık, odaklanma, tutarlılık, politikalar konusundaki kararlılık o kadar önemli bir rol oynuyor ki. Avrupa geneline ve Asya'ya baktığımızda yine erişilenler, başarılanlar insanın hayret etmesini sağlıyor. 6'ncı, 7'nci seviye hastanelere gelmek bize şunu gösteriyor ki, çok büyük bir büyüme alanı var bugün Türkiye'de. Bu alandaki politikalar sayesinde inanılmaz bir iyileşme, büyüme, gelişme gördük bütün bu alanda."

Kaynak: AA