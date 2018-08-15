Himmet Karadağ Borsa İstanbul'dan Ayrıldı

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başlaması nedeniyle, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başlaması nedeniyle, görevinden ayrıldığını duyurdu. Karadağ'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"13.08.2018 Tarihi itibariyle Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başladım. Bu görevime daha fazla zaman ayırmak için, Nisan 2016 dan itibaren yürüttüğüm Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım". - İSTANBUL