Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor
Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor. Tüm zamanların en hızlı tırmanış rekoru ise, İspanyol bir dağcıya ait
24.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:57
Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.
Dört deneyimli Sherpa rehberi salı gününden itibaren tırmanışa başlayıp en geç cumartesi günü Everest'in 8 bin 850 metrelik en yüksek noktasına ulaşmayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com