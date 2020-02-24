Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor
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Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor

Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor. Tüm zamanların en hızlı tırmanış rekoru ise, İspanyol bir dağcıya ait

24.02.2020 11:57 | Son Güncelleme: 24.02.2020 11:57
Himalayalar'ın yerlisi 'Şerpalar' Everest'in zirvesin 5 günde ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor

Yıllarca dağcılara rehberlik yapan Şerpalar kış mevsiminde sadece 5 günde Everest tepesine ulaşarak rekor kırmayı hedefliyor.


Dört deneyimli Sherpa rehberi salı gününden itibaren tırmanışa başlayıp en geç cumartesi günü Everest'in 8 bin 850 metrelik en yüksek noktasına ulaşmayı planlıyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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