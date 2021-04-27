Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor
Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalaya Dağları, yükseklikleri ile bulutların üzerinden bile izlenebiliyor.
Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalaya Dağları, yükseklikleri ile bulutların üzerinden bile izlenebiliyor. Heybetli görünüşleri ile tüm dağcıların ilgisini çeken Himalaya sıra dağları, uçakla seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin