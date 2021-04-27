Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor

Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalaya Dağları, yükseklikleri ile bulutların üzerinden bile izlenebiliyor.