Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor

Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin - Haberler | Güncel

Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalaya Dağları, yükseklikleri ile bulutların üzerinden bile izlenebiliyor.

Aralarında Asya kıtasındaki Nepal ile Çin'in ortasında kalan, dünyanın en yüksek dağı Everest'in de (8 bin 848) bulunduğu Himalaya Dağları, yükseklikleri ile bulutların üzerinden bile izlenebiliyor. Heybetli görünüşleri ile tüm dağcıların ilgisini çeken Himalaya sıra dağları, uçakla seyahat edenlere görsel şölen sunuyor.

Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor
Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor
Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor
Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özkan Bilgin

93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Özcan Deniz Acun Ilıcalı Uraz Kaygılaroğlu
Spor Diego Ömer Ali Mesut Özil Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Himalaya Dağları'nın zirvesi bulutları deliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 12:50:08. #1.15#

title