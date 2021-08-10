Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
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Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağışı çeken bir vatandaş yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde cep telefonuyla yağışı çeken bir vatandaş yıldırımın düşme anını saniye saniye kaydetti.

Olay, Hilvan ilçesinde bağlı Karacurun Mahallesi 68 numaralı sokakta meydana geldi. Yaz ayında yağmurun yağdığını gören vatandaş, o anları cep telefonuyla kaydederken aniden yıldırım düştü. Korkulu anların yaşandığı o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Elektrik direğine çarptığı öğrenilen yıldırım, elektrik tellerini de kopardı.

Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında
Hilvan'da yıldırımın düşme anı cep telefonu kamerasında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mevlüt Bayraktar

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